Псковичку будут судить за кражу золота и денег у бывшей свекрови

Женщина, укравшая у бывшей свекрови золото на 200 тысяч рублей и денежные средства на сумму больше полумиллиона, предстанет перед судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Пожилая женщина обратилась в полицию, когда не досчиталась золотых изделий в своей шкатулке и денег на банковском счету.

Потерпевшая пояснила, что летом 2024 года с ней проживала ее бывшая невестка. После развода с ее сыном женщине некуда было пойти, так как бывший муж продал квартиру, в которой они ранее совместно проживали. Поэтому потерпевшая разрешила бывшей невестке жить у нее. У них были хорошие отношения, подозреваемая за ней ухаживала, помогала по хозяйству.

В один из дней при уборке квартиры потерпевшая нашла чеки из ломбарда, это ее насторожило. И она проверила наличие своих золотых украшений, но их не оказалось на месте.

Бывшая невестка пояснила, что сдала их в ломбард, так как очень сильно нуждалась в деньгах. Она думала, что сможет вернуть все назад, но денег для того, чтобы выкупить украшения обратно, у нее не было.

После этого случая потерпевшая решила проверить сохранность денежных средств, которые лежали у нее на банковском счете. Оказалось, что на протяжении двух лет обвиняемая периодически брала телефон своей бывшей свекрови и без ее разрешения через приложение банка переводила себе на счет разные суммы. За 2 года обвиняемая перевела себе более полумиллиона.

После случившегося бывшая невестка съехала от потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет лишения свободы.