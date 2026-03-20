Мужчина оштрафован на три тысячи рублей за оскорбление великолучанки

Мировой судья судебного участка №36 города Великие Луки рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Житель Великих Лук допустил высказывания в адрес местной жительницы, унижающие ее честь и достоинство. Указанные выражения носили оскорбительный характер и были выражены в неприличной форме.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья признал гражданина виновным в совершении данного правонарушения. Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.