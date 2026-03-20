Гражданина Литвы арестовали в Пскове по обвинению в контрабанде наркотиков

Гражданин Литвы, подозреваемый в контрабанде наркотического средства, заключен под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство заместителя начальника Псковской таможни об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Литвы, постоянно проживающего в Германии, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 229.1 УК РФ.

По версии органа следствия, гражданин незаконно перемещал через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотическое средство общей массой более 9 килограмм через таможенный пост МАПП Шумилкино. Наркотик был спрятан в запасном колесе транспортного средства,

Указанное преступление было пресечено сотрудниками таможни.

В судебном заседании подозреваемый и его защитник возражали против удовлетворения заявленного ходатайства.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 16 мая включительно.

