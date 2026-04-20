Семь случаев пала травы произошло в Псковской области в выходные

Семь ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Палы травы зафиксировали в Невеле, Новосокольниках, Острове, Псковском муниципальном округе, Порхове, Стругах Красных. Общая площадь возгорания составила 3,87 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки. В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.