Сарай и баня сгорели в псковской деревне Будник

Возгорание в сарае и бане произошло в деревне Будник Псковского муниципального округа 20 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 15:47. Сгорел сарай, баня выгорела изнутри по всей площади. Предположительно, возгоранию послужили причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Огнеборцам МЧС России удалось спасти два жилых дома.

Привлекались семь специалистов и две единицы техники.