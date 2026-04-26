45 бригад энергетиков устраняют технологические нарушения в Псковской области

45 бригад энергетиков устраняют локальные технологические нарушения в Псковской области, появившиеся из-за шквалистого ветра и мокрого снега. Об этом сообщили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме работы. Мобилизованы все силы и средства.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.