 
Происшествия

73-летний пенсионер пропал в псковской деревне Боровицы

73-летний Алексей Манов пропал в деревне Боровицы Псковского округа. 28 апреля он вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Одет был в светло-зеленую куртку, оранжевую куртку-ветровку, черные брюки, темно-серые ботинки и черную шапку. Возможна потеря памяти. 

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

