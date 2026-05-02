 
Происшествия

Более двух миллионов рублей перевели псковичи на «безопасные счета»

0

Несколько псковичей пострадали от рук мошенников и перевели им более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом правоохранителей и сотрудников финансовых организаций обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова и Великолукского муниципального округа, завладев их деньгами на общую сумму более двух миллионов рублей.

Как выясняется, своим собеседникам они настоятельно рекомендовали будто бы во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Другим горожанам злоумышленники обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Никаких "безопасных счетов" не существует. Это просто распространенная уловка махинаторов и способ выманить деньги у доверчивых людей. А если вы всё же беспокоитесь, всё ли в порядке с вашими счетами, следует самостоятельно обратиться в службу поддержки соответствующего банка или проверить состояние счетов в банковском приложении. Сообщите также о произошедшем в органы внутренних дел», - напомнили в УМВД.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026