Более двух миллионов рублей перевели псковичи на «безопасные счета»

Несколько псковичей пострадали от рук мошенников и перевели им более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные злоумышленники под видом правоохранителей и сотрудников финансовых организаций обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова и Великолукского муниципального округа, завладев их деньгами на общую сумму более двух миллионов рублей.

Как выясняется, своим собеседникам они настоятельно рекомендовали будто бы во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Другим горожанам злоумышленники обещали освободить их родственников от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Никаких "безопасных счетов" не существует. Это просто распространенная уловка махинаторов и способ выманить деньги у доверчивых людей. А если вы всё же беспокоитесь, всё ли в порядке с вашими счетами, следует самостоятельно обратиться в службу поддержки соответствующего банка или проверить состояние счетов в банковском приложении. Сообщите также о произошедшем в органы внутренних дел», - напомнили в УМВД.