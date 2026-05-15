Сегодня ночью в небе над Псковской областью вновь нейтрализованы БПЛА противника, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Изображение сгенерировано ИИ

Разрушений и пострадавших на земле нет.

Приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника - зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб!

Съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена.

В связи с продолжающейся фиксацией единичных БПЛА в соседних субъектах в течение дня возможны ограничения в работе сотовой сети и интернета.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи, с 23.00 14 мая до 7.00 15 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.