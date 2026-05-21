Возгорание в кузове мусоровоза произошло на улице Вокзальной в Пскове

Возгорание в кузове мусоровоза произошло на улице Вокзальной в городе Пскове 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 06:16 на улице Вокзальной в Пскове в кузове мусоровоза МАЗКМ-7028-56 2024 года выпуска огнем поврежден мусор на площади 0,1 метра квадратных. Причина, предположительно, — самовозгорание. Привлекались семь специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 23:14 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Стехново Новоржевского муниципального округа. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов областной противопожарной службы и две единицы техники.