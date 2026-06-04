Псковичку задержали при попытке вынести из магазина алкоголь и креветки

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области задержали женщину, подозреваемую в хищении алкоголя, четырех упаковок креветок, косметических товаров и предметов одежды из гипермаркета на общую сумму 9 170 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 3 июня около 14:00 в торговом объекте, расположенном на улице Труда в Пскове. Сотрудники вневедомственной охраны оперативно отреагировали на активацию кнопки тревожной сигнализации.

Задержана местная жительница 1983 года рождения. Женщина попыталась похитить из магазина алкогольную продукцию, четыре упаковки креветок, косметические товары и предметы одежды. Ущерб составил 9 170 рублей.

По факту кражи проводится проверка.