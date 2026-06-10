Росгвардейцы задержали псковича, похитившего кондитерские изделия

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение в магазине в Пскове 9 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 16.00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Коммунальной.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали мужчину, подозреваемого в хищении товара из торгового зала.

Им оказался житель Пскова, мужчина 1995 года рождения. По предварительной информации, он похитил кондитерские изделия. В настоящее время по данному факту проводится проверка.