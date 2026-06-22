Два пожара произошло в Псковской области в выходные из-за неосторожности с огнем

Два возгорания произошло на территории Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

В субботу в 19:59 в Печорах на улице Садовой в двухэтажном жилом доме в комнате на первом этаже сгорел мусор. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В воскресенье в 23:08 в Пушкинских Горах на улице Ленина сгорел гараж. Огонь повредил два соседних гаража. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасены три хозяйственных постройки.