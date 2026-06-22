Великолучанин забрал наркотик в нише стены жилого дома и получил срок

В Псковской области вынесен приговор по уголовному делу о приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.

Великолучанин признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что в феврале мужчина, находясь на одной из улиц города Великие Луки в интернет-магазине осуществил заказ наркотического средства, получив на свой мобильный телефон изображение с координатами места «закладки». Наркотик мужчина обнаружил в нише стены жилого дома, после чего его задержали сотрудники ЛО МВД России на станции Великие Луки.

С учетом мнения государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с учетом присоединения наказания по ранее имеющемуся приговору.

