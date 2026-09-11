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Лжеинвесторы похитили у двух жителей Пскова более 2,5 млн рублей

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Представившись менеджерами по инвестициям и сотрудниками разных организаций по телефону, злоумышленники под предлогом перевода сбережений на «безопасные счета» похитили у двух жителей Пскова более 2,5 миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Мошенники предложили собеседникам якобы во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также пообещали организовать для них дополнительный заработок в Сети. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ. Ведется следствие.

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