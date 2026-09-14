Женщина погибла при пожаре на улице Николая Васильева в Пскове

Возгорание в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома произошло на улице Николая Васильева в Пскове 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:52. В комнате огонь повредил вещевую обстановку, квартира закопчена по всей площади.

При ликвидации пожара обнаружили погибшей женщину 1958 года рождения. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание.

Эвакуированы восемь человек, из них два ребенка. На месте работали 14 специалистов МЧС России и пять единиц техники.