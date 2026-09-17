Приставы взыщут миллион рублей с ревнивой великолучанки, убившей соперницу на глазах у ребенка

Миллион рублей компенсации взыщут с великолучанки, убившей соперницу из ревности на глазах у ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Убийство произошло на одной из улиц Великих Лук. Сначала псковичка отправила детей на разведку к дому своего гражданского мужа под предлогом посмотреть, горит ли свет и не мелькнет ли чужой силуэт. Через несколько минут туда же подъехала 9-летняя дочь новой спутницы. После происшествия дочь погибшей рассказала о случившемся. По словам ребенка, мать спала, когда пришла осужденная. Она скинула потерпевшую с кровати и начала бить. После этого обвиняемая вытащила жертву за волосы в подъезд, а оттуда — на улицу. Там она продолжила бить потерпевшую головой о твердую поверхность.

Великолукский городской суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Несмотря на то, что подсудимая пыталась убедить присяжных, что женщина «просто упала о столб» и ударилась сама, судебно-медицинская экспертиза опровергла эту версию. Эксперт подтвердил: травмы нанесены минимум тремя целенаправленными ударами твердым предметом, падения такого эффекта не дают. С учетом наличия у осужденной несовершеннолетнего ребенка, суд назначил наказание ниже низшего предела: 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда дочери погибшей.

Исполнительный документ предъявили в отделение судебных приставов города Великие Луки. Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства, разъяснили негативные последствия уклонения от выплаты компенсации. В связи с тем, что должница отбывает наказание в исправительной колонии и трудоустроена там на производстве, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на её заработную плату.

Теперь ежемесячно из зарплаты гражданки удерживаются деньги, которые перечисляются в счет погашения долга. Для обеспечения исполнения требований исполнительного документа также был наложен арест на принадлежащий ей автомобиль, находящийся на стоянке в городе Великие Луки.

Комплекс принятых мер позволяет планомерно закрывать задолженность. Как только вся сумма будет взыскана в полном объеме, исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением, заключили в УФССП.