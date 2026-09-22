Пенсионерка из Пскова отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Жители Пскова и Великих Лук лишились почти трех миллионов рублей после звонков мошенников, сообщили в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, неустановленное лицо, представившись сотрудником государственного учреждения, под предлогом сверки счетов ввело в заблуждение пенсионерку. В результате жительница города Пскова передала прибывшему к ней курьеру два миллиона 800 тысяч рублей личных сбережений.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках, неустановленные злоумышленники под различными предлогами обманным путём ввели в заблуждение ещё двух граждан и завладели их денежными средствами на общую сумму 135 тысяч рублей.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию.