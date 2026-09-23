Мошенники выманили у жителей Пскова и Новосокольнического округа более 900 тысяч рублей

Неизвестные злоумышленники по телефону и в мессенджерах обратились к нескольким жителям Пскова и Новосокольнического муниципального округа, представляясь правоохранителями и сотрудниками банковской сферы. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из-за действий мошенников потерпевшие лишились в обшей сложности более 900 тысяч рублей.

Злоумышленники настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно перевести сбережения на «безопасный счет». Некоторых пользователей аферисты лишили денег под предлогом освобождения от ответственности якобы за оказание помощи неким террористам. В итоге жители Пскова и Новосокольнического округа лишились в обшей сложности более 900 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что никаких «безопасных счетов» и проверки подлинности денежных купюр по телефону не существует. Это просто распространенная уловка махинаторов и способ выманить у доверчивых людей деньги.