Мужчина в черной куртке пропал в лесу вблизи невельской деревни Телешово

68-летний Александр Бабаков пропал в деревне Телешово Невельского муниципального округа. С 5 октября мужчина ушел в лес и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в черную куртку, черные спортивные брюки, коричневые сапоги и серую кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.