Хозпостройка горела в Пустошке

Возгорание в хозяйственной постройке произошло на улице ИПС в Пустошке 7 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 22:58. Огонь повредил кровлю по всей площади. Причина — предположительно, аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Удалось спасти жилой дом и две надворные постройки. Привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.