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В Опочке возбудили уголовное дело против повторно попавшейся пьяной водительницы Porsche

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В Опочке сотрудники Госавтоинспекции выявили женщину, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 9 октября по улице Красных Командиров на автомобиле Porsche Cayenne следовала местная жительница 1987 года рождения. В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Подразделением дознания МО МВД России „Опочецкий“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль изъят», — сообщили в полиции.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в случае, когда водитель ранее подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, влечёт уголовную ответственность.

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