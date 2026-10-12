Нежилой дом сгорел в себежской деревне Техомичи

Нежилой дом сгорел в деревне Техомичи Себежского муниципального округа 10 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 13:36. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В этот же день, в 21:31 в деревне Минино Бежаницкого округа сгорело бесхозное строение. Причина - предположительно, неосторожное обращение с огнем. Спасен жилой дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

11 октября в 19:10 поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в деревне Орсино Бежаницкого округа. Огнем повреждена кровля. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасено бесхозное строение. Привлекались семь специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.