В Великих Луках по «горячим следам» раскрыто нападение на 72-летнюю женщину

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки оперативно раскрыли преступление, совершённое в отношении пожилой местной жительницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранним утром, 11 октября, в дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение от 72-летней женщины. По словам заявительницы, около магазина на улице Гастелло неизвестный мужчина, угрожая газовым баллончиком, завладел её сумкой. В похищенной сумке находились личные документы и кошелёк с деньгами. После чего злоумышленник скрылся.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан по "горячим следам". Им оказался неоднократно ранее судимый житель Великих Лук 1998 года рождения. Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - отметили в УМВД.

По данному факту следователь ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).