Житель Пскова предстанет перед судом за смерть мужчины в драке в развлекательном заведении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 8 августа 2026 года в вечернее время у обвиняемого, находящегося в одном из развлекательных заведений города Пскова, произошла ссора с другим гостем данного заведения. В ходе возникшего конфликта фигурант нанес много ударов руками в область лица и тела потерпевшего.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в лечебном учреждении. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.