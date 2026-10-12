 
Происшествия

Житель Пскова предстанет перед судом за смерть мужчины в драке в развлекательном заведении

0

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 8 августа 2026 года в вечернее время у обвиняемого, находящегося в одном из развлекательных заведений города Пскова, произошла ссора с другим гостем данного заведения. В ходе возникшего конфликта фигурант нанес много ударов руками в область лица и тела потерпевшего.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в лечебном учреждении. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026