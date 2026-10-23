Беспилотники сбивали над Псковской областью в течение дня

Беспилотники сбивали над Псковской областью прошедшим днем, сообщили в Минобороны.

Изображение сгенерировано нейросетью

Всего в течение прошедшей ночи, с 8:00 до 20:00 22 октября, дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.

Также сообщалось, что атака БПЛА на Москву прошедшей ночью, 22 октября, стала одной из самых крупных с начала года.