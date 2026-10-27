Клялся в любви и хотел убить: псковича наказали за угрозы в адрес бывшей супруги

Мировой суд города Пскова рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры города.

Суд установил, что мае в один из вечеров домой к потерпевшей пришел бывший сожитель для примирения. Однако разговор между ними не получился из-за того, что мужчина был пьян. Завязался конфликт, в результате которого злоумышленник схватил кухонный нож, приложил лезвие к щеке бывшей возлюбленной и угрожал убийством.

В ходе судебного разбирательства мужчина клялся в вечной любви потерпевшей, умолял простить его. Однако женщина была непреклонна и не простила своего обидчика, к тому же потребовала взыскать с последнего компенсацию за моральный вред в размере 30 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ и удовлетворил иск потерпевшей на сумму 20 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.