Четыре дня не выходит на связь: в Великих Луках пропал пенсионер

В Великих Луках разыскивают 68-летнего Сергея Федотова. С 29 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серые глаза. Во что был одет мужчина в день исчезновения, неизвестно.

Волонтёры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Федотова, сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Для поисков мужчины также требуется помощь добровольцев.