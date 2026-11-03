Таскал за волосы и бил по лицу, но получил прощение: житель Дедовичей ответил за насилие

Во время посиделок с алкоголем может случиться разное. Если не рассчитать норму и «перебрать», обычная ссора может превратиться в конфликт с серьезными последствиями. Так произошло в Дедовичах, где пьяный мужчина схватил сожительницу за волосы, ударил по лицу и повалил на пол. Как говорится, любовь зла: женщина простила обидчика, однако от наказания это его не спасло. Дедовичский районный суд вынес приговор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошёл 14 августа. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился с сожительницей. Во время конфликта он схватил женщину за волосы, ударил по лицу, а затем оттолкнул. Потерпевшая упала на пол и испытала физическую боль.

Ранее мужчина уже неоднократно был судим, в том числе за преступление с применением насилия.

В суде подсудимый полностью признал вину. Однако его сожительница заявила, что они помирились и претензий к нему она больше не имеет - такова сила любви.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ и назначил ему 350 часов обязательных работ. Дело рассмотрели в особом порядке.