Жилой дом горел в бежаницкой деревне Ашево

Жилой дом горел в деревне Ашево Бежаницкого муниципального округа 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:22. В доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен жилой дом и две хозяйственные постройки. Привлекались шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Ранее, в 13:33, поступило сообщение о возгорании строения на улице Заводской в Печорах. Огонь повредил строение по всей площади. Предположительно, причиной стало короткое замыкание. Привлекались шесть специалистов областной пожарной охраны, пять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Затем, в 18:30, на улице Шумейко в Острове произошло возгорание в двухэтажном бесхозном строении. На втором этаже выгорели по всей площади два помещения. Огонь также повредил кровлю. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Спасено соседнее здание. Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России, пять специалистов ведомственной пожарной охраны и три единицы техники.