627 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сбили в небе над Россией в течение прошедшей ночи, сообщило министерство обороны в Мах.

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Кроме Псковской области, атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в небе над Псковской областью сбили более 10 БПЛА.