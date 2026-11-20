Беспилотники уничтожили над Псковской областью прошедшей ночью с 19 на 20 ноября, сообщили в Минобороны.

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Всего в течение ночи, с 20:00 19 ноября до 8:00 20 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

БПЛА также уничтожали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.