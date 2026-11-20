Великолукский городской суд приговорил 29-летнего местного жителя к одному году десяти месяцам лишения свободы за удар ножом в живот друга детства. Потерпевший в ходе спора назвал его слабаком и заявил, что тот не сможет его ударить, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что во время распития спиртных напитков между друзьями детства возник словесный спор, который перерос в конфликт. Потерпевший поспорил со своим товарищем, сказав, что тот не сможет ударить его ножом, при этом назвав подсудимого слабаком. В ответ на это подсудимый взял со стола нож и нанес оппоненту удар в область живота, причинив повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде подсудимый признал вину полностью, в содеянном раскаялся.

Суд учел фактические обстоятельства содеянного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, добровольное возмещение морального вреда потерпевшему, и назначил Рулеву наказание в виде лишения свободы на один год десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.