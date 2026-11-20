Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» установили и задержали подозреваемого в краже двух деревообрабатывающих станков с местного предприятия. Ущерб предварительно оценили в 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ранее судимый местный житель 1987 года рождения вывез на автомобиле два деревообрабатывающих станка, после чего продал их. Предварительный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Санкт-Петербурге. Мужчина дал признательные показания.

Похищенные станки удалось обнаружить и изъять.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.