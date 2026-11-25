Складское помещение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках за минувшие сутки. Огнеборцам удалось спасти магазин, к которому примыкал склад. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области / Max

Сообщение о возгорании поступило в 04:20. Складское помещение площадью выгорело изнутри полностью, снаружи огонь повредил металлопрофиль на площади пяти квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 11 огнеборцев и три единицы техники.

Ещё один пожар произошёл в 19:01 в деревне Хотицы Псковского муниципального округа. Там сгорел строительный вагончик. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Предположительной причиной обоих пожаров стало короткое замыкание.

В МЧС напомнили о необходимости следить за состоянием электрооборудования и проводки, а также рекомендовали устанавливать в жилых помещениях автономные пожарные извещатели.