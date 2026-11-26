Огнеборцы спасли пять человек, из них четверо детей, и жилой дом из пожара в пристроенном к одноэтажному жилом доме в помещении котельной на улице Березовой в деревне Носово Пыталовского муниципального округа, сообщили в Главном управлении МЧС по Псковской области.

Фотографии: Главное управление МЧС по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 05:53. Огнем повреждена кровля по всей площади, закопчено помещение. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Привлекались пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В этот же день в 1:33 на улице Школьной в деревне Ветвенник Гдовского муниципального округа сгорели баня, гараж, хозяйственная постройка и два снегохода «Буран».

Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Спасены два жилых дома и баня. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.