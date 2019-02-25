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В Махачкале торжественно открыли новую «мусорку»

В Махачкале устроили праздник во время торжественного открытия «мусорки». Дети делали селфи с новыми контейнерами, они пришли на праздник с шариками, сообщает News.ru.

А после открытия новой «мусорки» даже сделали групповое фото. Очевидец снял происходящее на видео и выложил в социальные сети.

«Дорогие друзья! Всех приветствую, в Махачкале открыли новую мусорку. Дети сюда приходят, как на парад. Фотографироваться, селфи делать. Жаль, что цветов нет у детей, чтобы возложить к новым бакам», сыронизировал комментатор за кадром.