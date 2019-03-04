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Сенатор от Псковской области Андрей Турчак попал под санкции Украины

Генеральный секретарь партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак попал под санкции Украины. Как пишет «Коммерсант», президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о новых антироссийских санкциях. Они касаются 294 юридических и 848 физических лиц.

В список попали люди и организации, которые были вовлечены в строительство Керченского моста, были причастны к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, въезжали на территорию Крыма. Кроме того, под санкции попали физические и юридические лица, которые получили и используют музейное собрание, а также «распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания».

Помимо Андрея Турчака в списке, в частности, фигурируют глава «Роснефти» Игорь Сечин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-глава администрации президента Сергей Иванов, бизнесмен Евгений Пригожин, экс-глава ФСО Евгений Муров, бывший директор ФСКН Виктор Иванов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и другие.