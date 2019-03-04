Генеральный секретарь партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак попал под санкции Украины. Как пишет «Коммерсант», президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о новых антироссийских санкциях. Они касаются 294 юридических и 848 физических лиц.
В список попали люди и организации, которые были вовлечены в строительство Керченского моста, были причастны к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе, въезжали на территорию Крыма. Кроме того, под санкции попали физические и юридические лица, которые получили и используют музейное собрание, а также «распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания».
Помимо Андрея Турчака в списке, в частности, фигурируют глава «Роснефти» Игорь Сечин, экс-глава РЖД Владимир Якунин, помощники президента России Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Козак, спикер Госдумы Вячеслав Володин, экс-глава администрации президента Сергей Иванов, бизнесмен Евгений Пригожин, экс-глава ФСО Евгений Муров, бывший директор ФСКН Виктор Иванов, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и другие.