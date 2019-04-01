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Шпиль собора Парижской Богоматери обрушился из-за пожара. ФОТО

15.04.2019 21:30|ПсковКомментариев: 1

Шпиль Собора Парижской Богоматери, в котором вспыхнул пожар, обрушился, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французскую газету Le Monde.

Фото interfax.ru

Точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, он мог начаться на строительных лесах.

В пожарной службе ранее сообщили, что в соборе проходили реставрационные работы.

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере: «Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль». «Мы (городские власти – ред.) мобилизованы на месте происшествия. Призываем всех соблюдать периметр безопасности», - добавила она.

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. «Будет гореть еще долго", - сказал он. Территория вокруг собора оцеплена.

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за пожара в соборе отменил речь, с которой он должен был обратиться к «желтым жилетам», и сегодня вечером отправится на место событий, сообщает Le Monde со ссылкой на администрацию президента Франции.

Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам де Пари - один из символов французской столицы и одна из самых посещаемых туристами исторических достопримечательностей Европы. Его ежегодно посещают около 14 млн человек.

Теги: #пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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