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Подросток убил свою семью и покончил с собой

Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщает в воскресенье, 18 августа, «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

По сообщению информационного агентства, в частном доме были обнаружены тела пяти погибших: троих взрослых и двоих детей. «Еще одно тело обнаружено за пределами дома, это подросток, предположительно, он же и совершил нападение, а потом покончил с собой. Все члены одной семьи», - рассказал источник «Интерфакса».

По его данным, у всех погибших колото-рубленные раны.