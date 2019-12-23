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В российском ЗАГСе отказались торжественно поженить Деда Мороза и Снегурочку

31.12.2019 17:44|ПсковКомментариев: 2

Сотрудники дворца бракосочетания отказались 31 декабря провести торжественную церемонию для петербургской пары. Камнем преткновения стали наряды Деда Мороза и Снегурочки, в которые облачились жених и невеста. Им предложили обойтись без торжества.


Фото: Фонтанка.ру

Как сообщает «Фонтанка», Светлана и Сергей подали заявление на торжественную регистрацию брака во дворце бракосочетания №4 в Петергофе. Стать мужем и женой им предстояло в 13:00 31 декабря. Будущие супруги облачились в соответствии с тематикой праздника - в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Но сотрудники ЗАГСа наряды не оценили.

«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде, - рассказал «Фонтанке» Сергей. - И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно».

Без пяти минут молодоженам чиновники озвучили альтернативу: либо прийти в другой день и в другой одежде, либо удовлетвориться штампами в прозаичной обстановке рабочего кабинета сотрудника дворца. Светлана и Сергей выбрали последний вариант.

Пара потребовала и получила официальный письменный отказ. Документ за подписью начальника отдела Елены Дубченко ссылается на приказ комитета по делам записи актов гражданского состояния № 162 от 2014 года о правилах поведения в помещениях ЗАГСа. «Согласно пункту 5 правил лицам, обратившимся в комитет... надлежит соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию», - говорится в тексте.

В ЗАГСе корреспонденту «Фонтанки» объяснять произошедшее отказались.

Источник: Псковская Лента Новостей
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