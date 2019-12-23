Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Билеты в кино от Нашего радио
Защита машины от неприятностей
Покровский бранч: Новая традиция
Дело Гавунаса
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
ТОП-100 влиятельных псковичей
Гонки по вертикали
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
Рейтингомер Командный зачет
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 23.12.2019 13:441 Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 21.01.2020 00:320 Ученые открыли лечение рака неонкологическими препаратами 20.01.2020 23:091 Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных 20.01.2020 21:490 Российский диетолог обозначил количество питьевой воды, полезное для здоровья организма 20.01.2020 19:090 В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики 20.01.2020 18:081 Град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии
 
 
 
Самое популярное 20.01.2020 08:370 Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле 19.01.2020 15:520 Актрису Нину Русланову госпитализировали 19.01.2020 18:068 Ощущения не те: Как в Крещение псковичи в Великой безо льда купались. ФОТО 19.01.2020 12:080 Труп мужчины нашли в реке Великой у моста имени 50-летия Октября 18.01.2020 18:427 Мастер-класс от Володина для псковского партхозактива
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Ученые открыли лечение рака неонкологическими препаратами

21.01.2020 00:32|ПсковКомментариев: 0

Из тысяч неонкологических препаратов десятки способных уничтожать раковые клетки, сообщает журнал Nature Cancer. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера. Как пишет «Московский комсомолец», они отметили, что эффективными могут оказаться некоторые лекарства против диабета, алкоголизма, холестерина и даже артрита.

Отмечается, что согласно проведенному исследованию было выявлено около 50 неонкологических лекарств, которые оказались способны лечить рак. Ученых это удивило. Они отметили, что знали о том, что некоторые вещества способны уничтожать раковые клетки, но предполагали, что их могло оказаться больше, чем рассчитывали. «Мы создали эту базу данных, чтобы позволить исследователям делать такие случайные открытий более осознанным образом», - отметил Стивен Корселло из Института рака Дана-Фарбера.

Онкологи убеждены, что сделанные выводы позволят в будущем использовать обнаруженные закономерности для выявления биомаркеров, на которые реагируют пациенты с различными видами рака. «Наше понимание того, как эти препараты убивают раковые клетки, дает нам отправную точку для разработки новых методов лечения» - подчеркнул Корселло.

Теги: #ученые #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каковы ваши ожидания от смены правительства?
В опросе приняло участие 1130 человек
21.01.2020, 00:320 Ученые открыли лечение рака неонкологическими препаратами 21.01.2020, 00:200 Двух жителей Порховского района подозревают в покушении на кражу и свежевании быка за 31 тысячу рублей 20.01.2020, 23:490 В Порховском районе будут судить жителя, влезшего через окно в чужую квартиру 20.01.2020, 23:291 Эстонские исследователи отметили ухудшение состояния Чудского озера
20.01.2020, 23:091 Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных 20.01.2020, 22:490 В Пыталовском районе обнаружили останки 10 местных жителей, погибших в Великой Отечественной войне 20.01.2020, 22:290 В Порховском районе волостные власти послушали прокуратуру и обезопасили мост через реку 20.01.2020, 22:093 В Псковской области обнародуют неопубликованные документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков
20.01.2020, 21:490 Российский диетолог обозначил количество питьевой воды, полезное для здоровья организма 20.01.2020, 21:290 В псковской деревне Котово столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и иномарка 20.01.2020, 21:090 В Пскове Анастасьевскую часовню открыли для посещений по записи 20.01.2020, 20:490 В Опочецком районе исследуют состояние Воскресенской церкви и склепа родителей фельдмаршала Кутузова
20.01.2020, 20:290 Руководство образовательных учреждений Порховского района снова получает стимулирующие выплаты 20.01.2020, 20:090 ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк 20.01.2020, 19:499 Естественная убыль населения Псковской области сократилась более чем вдвое 20.01.2020, 19:290 Прокуратура заинтересовалась не восстанавливающими деревья арендаторами порховского лесного участка
20.01.2020, 19:090 В России создадут организацию по реализации государственной нацполитики 20.01.2020, 18:491 Интерактив: Пожалейте водителей, пешеходов и военных - осветите обочину в Черехе 20.01.2020, 18:355 Реплика Донецкого: Имитация оргазма 20.01.2020, 18:323 ДТП осложняет и без того напряженный трафик на площади Ленина в Пскове
20.01.2020, 18:150 В Крещение осужденные ИК-4 смогли присоединиться к традиции и окунуться в воду 20.01.2020, 18:081 Град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии 20.01.2020, 18:053 Незаменимые 20.01.2020, 18:0514 ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
20.01.2020, 17:590 Небольшой дождь ожидается завтра в Псковской области 20.01.2020, 17:542 Аквапарк «Акваполис» приглашает всех студентов отметить Татьянин день 20.01.2020, 17:500 Храм Нерукотворенного Образа с Жабьей Лавицы. История псковских храмов: рассказывают студенты-теологи 20.01.2020, 17:475 Улицу Кузбасской дивизии в Пскове продлят за 9 млн рублей
20.01.2020, 17:375 ПЛН-ТВ: Ожидания псковичей от смены правительства РФ 20.01.2020, 17:333 Опубликован текст законопроекта Путина по изменению Конституции 20.01.2020, 17:300 Сотрудники одной из колоний в Псковской области предотвратили две попытки переброса запрещенных предметов 20.01.2020, 17:251 Власти назвали суммы, заложенные на реконструкцию псковских памятников ВОВ
20.01.2020, 17:200 Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа 20.01.2020, 17:071 «Супер фитнес» приглашает псковичек на йогалатес 20.01.2020, 17:061 Миссия невыполнима? 20.01.2020, 17:022 Кирилл Кононов отказался от участия в праймериз «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Печорского района
20.01.2020, 16:581 Наталья Ильина: Смена «Кампус» - начало глобальных перемен в сфере математического образования в области 20.01.2020, 16:541 Актриса Наталья Бочкарева отделалась штрафом за хранение наркотиков 20.01.2020, 16:470 Сотни псковичей посетили Троицкий собор в Сочельник и Крещение Господне 20.01.2020, 16:462 Депутат Госдумы Александр Васильев проведет встречу с гражданами в Пскове
20.01.2020, 16:434 Михаил Ведерников одобрил предложение администрации Пскова реконструировать Могилу Неизвестного солдата 20.01.2020, 16:400 В Пскове отмечают День специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 20.01.2020, 16:392 Писковичи рискуют остаться без теплоснабжения 20.01.2020, 16:334 В школах Пскова усилят пропускной режим из-за инцидента с женщиной, напавшей на подростков в школе №24
20.01.2020, 16:320 Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию 20.01.2020, 16:221 При нажатии на кнопку приходит волонтер: В Псковской области заработает приложение для помощи ветеранам ВОВ 20.01.2020, 16:051 В Стругах Красных ликвидирована нарколаборатория, изъято более 17 кг синтетических наркотиков 20.01.2020, 15:382 Ветераны ВОВ Псковской области дополнительно получат по 10 тысяч рублей к юбилейному Дню Победы
20.01.2020, 15:320 В Тямше открылась ясельная группа детсада «Золотой петушок» 20.01.2020, 15:201 Опубликована предварительная программа фестиваля «Дом Довлатова 2020» 20.01.2020, 15:170 Школьники и спортсмены будут соревноваться в пулевой стрельбе в Пскове 20.01.2020, 15:091 В Псковской области более 1300 граждан привлечено к ответственности в 2019 году за нарушение условий хранения оружия
20.01.2020, 15:000 Праздник «Деревенские забавы» профсоюзной турбазы «Пушкиногорье» вошел в топ-200 самых интересных событий России 20.01.2020, 14:520 В Псковский бюджет в 2019 году поступило на 300 млн рублей больше налогов, чем в 2018-м 20.01.2020, 14:424 Проводили зиму так, что ее до сих пор нет - в Пскове просят не праздновать Масленицу 20.01.2020, 14:311 Директора псковского яхт-клуба оштрафовали за эксплуатацию базы стоянки без разрешения
20.01.2020, 14:200 До трех лет тюрьмы может получить псковичка, воспользовавшаяся найденной банковской картой 20.01.2020, 14:110 УГХ Пскова оштрафовали из-за плохих «зебр» 20.01.2020, 14:005 Гдовский депутат: Замглавы района Вячеслав Белов присвоил берег Чудского озера. ВИДЕО 20.01.2020, 13:560 Пскович может снова оказаться в тюрьме за уклонение от административного надзора
20.01.2020, 13:524 Юрий Чайка уходит с поста Генпрокурора РФ 20.01.2020, 13:500 Более 30 г марихуаны обнаружили у безработного жителя Невеля 20.01.2020, 13:420 ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году 20.01.2020, 13:361 В Пустошке местный житель угнал лесовоз
20.01.2020, 13:270 Сегодняшняя беседа в рамках встреч на Печерском подворье будет посвящена Никандровой пустыни 20.01.2020, 13:184 Пскович, нашедший чужой кошелек и потративший деньги, может сесть в тюрьму 20.01.2020, 13:121 «Супер фитнес» предлагает скидки для новичков 20.01.2020, 13:080 Стартовал прием заявок по кандидатурам членов Молодежной ТИК Пскова с правом решающего голоса
20.01.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 20.01.2020, 12:595 Псковичка выдумала разбойное нападение, чтобы развестись с мужем, теперь ей грозит тюрьма 20.01.2020, 12:502 Стартовал международный конкурс красоты, в котором принимает участие псковичка 20.01.2020, 12:394 Родители более 26 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут рассчитывать на соцвыплаты
20.01.2020, 12:331 На базе ИК-6 состоялось практическое занятие для курсантов Псковского филиала Академии ФСИН 20.01.2020, 12:152 Житель Палкинского района сознался в фиктивной регистрации жителей Республики Молдовы 20.01.2020, 11:570 В Пскове демонтируют центральную новогоднюю елку 20.01.2020, 11:436 Самовольно установленный продуктовый магазин снесут на улице Маргелова в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.