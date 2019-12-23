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Ученые открыли лечение рака неонкологическими препаратами

Из тысяч неонкологических препаратов десятки способных уничтожать раковые клетки, сообщает журнал Nature Cancer. К такому выводу пришли американские ученые из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера. Как пишет «Московский комсомолец», они отметили, что эффективными могут оказаться некоторые лекарства против диабета, алкоголизма, холестерина и даже артрита.

Отмечается, что согласно проведенному исследованию было выявлено около 50 неонкологических лекарств, которые оказались способны лечить рак. Ученых это удивило. Они отметили, что знали о том, что некоторые вещества способны уничтожать раковые клетки, но предполагали, что их могло оказаться больше, чем рассчитывали. «Мы создали эту базу данных, чтобы позволить исследователям делать такие случайные открытий более осознанным образом», - отметил Стивен Корселло из Института рака Дана-Фарбера.

Онкологи убеждены, что сделанные выводы позволят в будущем использовать обнаруженные закономерности для выявления биомаркеров, на которые реагируют пациенты с различными видами рака. «Наше понимание того, как эти препараты убивают раковые клетки, дает нам отправную точку для разработки новых методов лечения» - подчеркнул Корселло.