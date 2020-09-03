В России и мире

Названы признаки грядущей «смерти» смартфона

Часть проблем, вызванных деградацией систем смартфона, решаема в первое время после их появления, однако постоянное использование неисправного устройства повышает вероятность того, что оно превратится в «кирпич». Об этом рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм».

По его словам, есть ряд признаков, которые свидетельствуют о деградации - аппаратной или программной. Среди них: разбитое стекло или трещины в корпусе, некорректная работа сенсорной панели, малое время работы аккумулятора или сильный нагрев устройства при обычном использовании.

Среди тревожных симптомов эксперт также назвал искажение содержимого файлов при сохранении в память, некорректная работа или отказ модулей связи - Bluetooth, сотового сигнала и Wi-Fi.