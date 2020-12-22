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В России и мире

Дважды судимым могут запретить владеть оружием

26.12.2020 11:21|ПсковКомментариев: 0

Лицензии на оружие предложили не выдавать гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений, а также тем, кто получал административное наказание за пьяное вождение. Соответствующий законопроект группы депутатов планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении, пишет «Парламентская газета».

«Те, кто неоднократно преступал закон, и так и не встал на путь исправления, не должны иметь в своем распоряжении оружие», - отметил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Документ также предусматривает запрет на выдачу лицензии на владение оружием тем, кого ранее подвергали административному наказанию за пьяную езду или передачу управления машиной нетрезвым гражданам. Вводимые ограничения направлены, в том числе, на предупреждение и предотвращение случаев совершения лицами, находящимися в состоянии опьянения, преступлений с применением оружия.

Также запрещается хранение списанного и охолощенного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Владельцы будут обязаны сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия. За хулиганство с применением оружия могут посадить на 7 лет

Кроме того, документ предусматривает создание государственной информационной системы, содержащей информацию обо всех участниках сферы оборота оружия. Оператором выступит Росгвардия. Положение о ее работе утвердит правительство. В системе будут учитываться, в том числе, сведения об утере оружия. Сообщать об этом надо будет не позднее суток.

Источник: Псковская Лента Новостей
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