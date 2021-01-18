В России и мире

Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Навального

Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России оппозиционера Алексея Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток - 2"», а также усилить ограничительные меры против Москвы.

За документ проголосовал 581 депутат, против - 50, воздержались - 44, пишет РИА Новости.

Отмечается, что резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к его мнению.

Напомним, Алексей Навальный с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. 17 января он вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали. На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал Алексея Навального на 30 суток.