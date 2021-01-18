В России и мире

Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова

Певица Алла Пугачева подписалась в Instagram на оппозиционера Алексея Навального и отписалась от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, который вчера опубликовал пост в защиту президента РФ Владимира Путина. На такие перемены в подписках примадонны обратила внимание телеведущая Ксения Собчак.



Источник: Instagram-страница Аллы Пугачевой, alla_orfey

«Вот тебе, бабка, и Юрьев день», - прокомментировала она в своем Telegram-канале.

Любопытно, что в 2012 году в интервью Ксении Собчак Алла Пугачева охарактеризовала Алексея Навального как «человека, рвущегося к власти, а не желающего чем-то помочь людям».