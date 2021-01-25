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Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат

Псковская область заняла 83 место среди регионов России по уровню зарплат. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Средняя зарплата среди госслужащих (отрасль с наивысшей зарплатой) в регионе составляет 38 тысяч рублей, указывается в рейтинге.

Остальные же регионы Северо-Западного федерального округа находятся на более высоких позициях. Так, на 4 месте в общероссийском рейтинге находится Санкт-Петербург (отрасль с наивысшей зарплатой – IT, 161 тысяча рублей), на 6 месте - Мурманская область (сельское и лесное хозяйство, 144 тысячи рублей), на 8 месте - Ненецкий автономный округ (добыча нефти и газа, 134 тысячи рублей), на 19 месте Коми – (добыча нефти и газа, 93 тысячи рублей), на 27 месте – Вологодская область (профессиональная и научная деятельность, 71 тысяча рублей), на 31 месте – Карелия (добывающая отрасль, 67 тысяч рублей), на 33 месте – Ленинградская область (профессиональная и научная деятельность, 65 тысяч рублей), на 37 месте – Калининградская область (финансовые услуги, 61 тысяча рублей), на 35 месте – Архангельская область (транспортное и военное машиностроение, 64 тысячи рублей), на 56 месте – Новгородская область (химическая промышленность, 52 тысячи рублей).

Самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники - в среднем они зарабатывают свыше 380 тысяч рублей в месяц. Это в два раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая приближается к 190 тысячам. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа могут похвастаться третьим по величине доходом - их средний заработок превышает 170 тысяч рублей.