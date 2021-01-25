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Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении штрафов для должностных лиц и компаний в случае продажи ими гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения (ПО). Как сообщает «Интерфакс», документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Штрафы для должностных лиц установлены в КоАП в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Инициатива была внесена в Госдуму в июле 2019 года группой депутатов во главе с председателем думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым. Она шла в одном пакете с законопроектом, который обязывал продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. Данная норма вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, а также системные блоки, имеющие операционную систему. В перечень включены телевизоры с цифровым блоком управления.

Определено 16 классов программ, которые должны быть предустановлены. Это браузеры, поисковые системы, картографические и навигационные системы, программы для доступа к облачным сервисам хранения данных, программы для электронной почты, для обмена мгновенными сообщениями, голосовой помощник, новостные агрегаторы, программы для доступа к онлайн-трансляциям, для доступа к социальным сетям, программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы, программы для использования национальной платежной системы «Мир», программы для предоставления государственных услуг, офисное программное обеспечение, антивирусные программы, а также программы, которые Минцифры признает социально значимыми.