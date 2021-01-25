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Псковичам рассказали, как получить гражданство Мальты за инвестиции

Несмотря на все сложности прошлого года и туманные перспективы нынешнего, программы бизнес-миграции не теряют актуальности. Оформление второго паспорта, ВНЖ или ПМЖ стоит на повестке дня у многих финансово независимых лиц, поскольку именно так можно получить новые (и весьма эффективные) инструменты для развития компании в международном поле.

Экономический вид на жительство Мальты выдается в течение 3–4 месяцев за инвестиции в недвижимость. Экзамены на знание истории страны сдавать не нужно, собеседование в посольстве не проводится.

Программа бизнес-миграции функционирует на Мальте с 2013 года и востребована среди состоятельных россиян. Ее главная особенность – особый налоговый статус, который позволяет снизить фискальную нагрузку на предприятие и физическое лицо.

ВНЖ Мальты как регулятор налогообложения

Мальтийский вид на жительство за инвестиции помогает обрести легальный статус в Европейском Союзе. С картой ВНЖ разрешено находиться на территории любой страны ЕС 90 дней в течение полугода. Это весьма удобно при ведении предпринимательской деятельности в юрисдикции Старого Света.

Став налоговым резидентом Мальты, инвестор пользуется определенными преференциями:

ставка на доход, полученный за пределами средиземноморского острова, установлена на уровне 15%;

льготная ставка действует для самого инвестора и членов его семьи;

минимальная сумма годового взноса составляет 15 000 евро.

Правительство Мальты поощряет ведение бизнеса на острове и всячески поддерживает предпринимателей.

Требования к соискателю ВНЖ Мальты за инвестиции

Заявку на получение вида на жительство в Республике Мальта может подать совершеннолетний россиянин, который должен подтвердить:

стабильный доход;

отсутствие судимостей и других проблем с законом;

владение английским языком на разговорном уровне;

хорошее состояние здоровья.

Тщательная проверка благонадежности кандидата – наиболее ответственный этап процедуры оформления ВНЖ Мальты за инвестиции. Биография инвестора внимательно изучается, чтобы исключить мошеннические схемы.

Краткая информация об экономическом гражданстве Мальты

Поскольку кипрская программа бизнес-миграции временно не работает, предложение правительства Мальты выходит на лидирующие позиции в регионе. Процедура оформления статуса стандартизирована и прозрачна.

Пакет документов на получение паспорта Мальты в обмен на инвестиции подается через миграционное агентство. От частных лиц заявки не принимаются. Как и в случае с ВНЖ, претендента на гражданство проверяет независимая комиссия, внимательно изучая все аспекты биографии.

В конце 2020 года финансовые условия участия существенно изменились. Теперь окончательная сумма инвестиций зависит от срока ожидания получения гражданства:

12 месяцев – взнос в экономику и социальное развитие Мальты от 750 000 евро;

36 месяцев – взнос в экономику и социальное развитие Мальты от 600 000 евро.

Кроме того, необходимо сделать пожертвование в одну из благотворительных организаций страны, купить или арендовать недвижимость на острове.

Плюсы мальтийского экономического паспорта

Инвестиционное гражданство Мальты по объему прав и возможностей ничем не отличается от паспорта, выдаваемого по праву рождения или через натурализацию. Получив документ, инвестор может свободно жить на территории ЕС, пользоваться услугами медицинских учреждений.

Паспорт Мальты открывает безвизовый въезд на территорию 184 государств мира, в том числе в Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Японию, Гонконг.

Гражданин Мальты может открывать счет в европейских банках без лишних сложностей и регистрировать компании на территории Старого Света. Дети инвестора пользуются скидками на оплату обучения в вузах ЕС, не оформляя при этом студенческих виз.

Источник: компания «‎Immigrant invest»