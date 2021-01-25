Псковская область занимает 64 место в рейтинге лучших для жизни регионов России, сообщает РБК. Исследование проведено агентством «Национальные кредитные рейтинги».
Индекс описывает качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы — всего таких показателей десять.
Псковская область получила в рейтинге 2,20 балла. По показателям ситуация следующая:
В первую тройку рейтинга вошли Санкт-Петербург (7 баллов), Москва (6.41) и Белгородская область (6.07) Замыкает рейтинг Республика Тыва (-1.73).